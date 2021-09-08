بالفيديو.. اندلاع مواجهات في القدس بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي

أفادت مراسلتنا باندلاع مواجهات في بلدات الطور والعيساوية ورأس العامود في القدس بين الفلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي.

وأشارت المراسلة إلى أنه تم إطلاق نار من فلسطينيين باتجاه القوات الإسرائيلية في العيساوية.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني في القدس عن التعامل مع 4 إصابات في القدس، 2 منها بالرصاص المغلف بالمطاط وإصابة بقنبلة صوتية، وإصابة جراء الاعتداء بالضرب تم نقلها إلى المستشفى.

المصدر: RT