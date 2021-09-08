مصر.. البحث عن مفقودين بعد انهيار منزل من 4 طوابق في شبرا الخيمة
AFP
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انهار منزل مكون من أربعة طوابق بحي غرب في مدينة شبرا الخيمة المصرية، اليوم الأربعاء، فيما يجري رفع آثار الحادث وحصر الخسائر.
وقال مصدر مسؤول بمحافظة القليوبية إن غرفة العمليات تلقت بلاغا بانهيار منزل بجوار مطافئ شبرا الخيمة، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين من المعاينة انهيار كامل للمبنى.
وأشار المصدر في تصريح لـ"القاهرة 24"، إلى وجود ثلاثة أشخاص تحت الأنقاض، ولم يتبين بعد وفاتهم من عدمه.
المصدر: "القاهرة 24"
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