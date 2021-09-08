سوريا.. انقطاع التيار الكهربائي عن محافظة دير الزور
فيسبوك
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r8rd
أدى عطل فني إلى انقطاع التيار الكهربائي عن كامل محافظة دير الزور شرق سوريا.
وذكرت وكالة "سانا" إن ذلك نتج عن عطل على خط توتر عال 230 ك.ف في (جندر- التيم).
ونقلت الوكالة عن مدير شركة كهرباء دير الزور خالد لطفي أن "عطلا طارئا على خط توتر 230 ك.ف خط جندر-التيم تسبب بانقطاع تام للكهرباء عن كامل محافظة دير الزور"
وأضاف لطفي أنه يتم التنسيق مع الورشات الفنية في محافظة حمص لإصلاح العطل.
المصدر: "سانا"
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.