الكاظمي: الجهود الحكومية المستمرة هدفها إنجاح الانتخابات

أكد رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، أن الجهود الحكومية المستمرة هدفها إنجاح الانتخابات المقرر إجراؤها في العاشر من الشهر المقبل.

وبحسب بيان حكومي، فإن الكاظمي بحث مع جنين بلاسخارات، مبعوثة الأمم المتحدة إلى العراق، آخر استعدادات العملية الانتخابية، وآخر التحضيرات التي من شأنها إنجاح الانتخابات النيابية المقررة في العاشر من أكتوبر المقبل.

ونقل البيان عن الكاظمي قوله، إن "الجهود الحكومية المستمرة والدؤوبة هدفها ضمان النجاح، وتأمين المشاركة الشعبية الفعالة في الانتخابات بما يضمن أن تكون نتائجها المعبر الحقيقي عن الإرادة الحرة للشعب العراقي".

وبحث اللقاء أيضا التأكيد على التنسيق الثنائي بين العراق والأمم المتحدة، وانسيابية عمل فرق المراقبة الدولية التي ستشارك في تعزيز مصداقية الانتخابات.

المصدر: RT