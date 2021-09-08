الإمارات.. تسجيل أدنى حصيلة بكورونا خلال أشهر

سجلت دولة الإمارات أدنى حصيلة يومية بإصابات فيروس كورونا منذ بداية العام الجاري بواقع 833 حالة إصابة جديدة.

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وأعلنت وزارة الصحة والمجتمع ارتفاع عدد الإصابات المسجلة في الدولة إلى 726025 إصابة، تماثلت منها للشفاء 716231 حالة.

كما أعلنت الوزارة عبر "تويتر" تسجيل 3 وفيات بالفيروس في الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع عدد الوفيات إلى 2053 حالة.

وكانت الوزارة أعلنت أمس أن نسبة متلقي الجرعة الأولى من اللقاح ضد الفيروس تجاوزت 89 في المئة.

المصدر: RT