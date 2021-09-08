سوريا.. مسلحون أكراد ينشرون فيديو تفجير سيارة في عفرين

نشر مسلحون أكراد مقطع فيديو قيل إنه يوثق لحظة تفجيره سيارة تقل مسلحين آخرين موالين لتركيا في منطقة عفرين شمال سوريا.

وذكرت "قوات تحرير عفرين" الكردية على قناتها في "تيليغرام" اليوم الأربعاء أن هذه العملية التي وصفتها بـ"النوعية" نفذت في الخامس من سبتمبر في قرية باصوفان التابعة لناحية شيراوا وأودت بأرواح أربعة مسلحين موالين لتركيا.

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Hêzên me di roja 5 îlanê li gundê basufanê ya girêdayi navçeya şêrawa çalakî li dar xistin. 4 çete hatin kuştin, seyareyek hat

rûxwendinhttps://t.co/Ioe2JOwzwtpic.twitter.com/2k4mkvEUjU — Afrin Liberation Forces (@HRE_official) September 8, 2021

ولم يتسن لـRT التأكد من صحة هذه الادعاءات.

وأحكمت تركيا السيطرة على منطقة عفرين في خريف 2019 ضمن إطار عملية "نبع السلام".

المصدر: RT