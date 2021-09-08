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سوريا.. مسلحون أكراد ينشرون فيديو تفجير سيارة في عفرين

أخبار العالم العربي

سوريا.. مسلحون أكراد ينشرون فيديو تفجير سيارة في عفرين
Reuters Khalil Ashawi
مسلحون موالون لتركيا في عفرين
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نشر مسلحون أكراد مقطع فيديو قيل إنه يوثق لحظة تفجيره سيارة تقل مسلحين آخرين موالين لتركيا في منطقة عفرين شمال سوريا.

وذكرت "قوات تحرير عفرين" الكردية على قناتها في "تيليغرام" اليوم الأربعاء أن هذه العملية التي وصفتها بـ"النوعية" نفذت في الخامس من سبتمبر في قرية باصوفان التابعة لناحية شيراوا وأودت بأرواح أربعة مسلحين موالين لتركيا.

ولم يتسن لـRT التأكد من صحة هذه الادعاءات.

وأحكمت تركيا السيطرة على منطقة عفرين في خريف 2019 ضمن إطار عملية "نبع السلام".

المصدر: RT

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