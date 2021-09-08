الجزائر.. وفاة ثلاث نساء وطفلة إثر غرقهم داخل بركة

لقيت ثلاث نساء وطفلة حتفهن غرقا داخل بركة مائية بجنوب مدينة خنشلة الواقعة أقصى شرق الجزائر.

وقالت مديرية الحماية المدنية، اليوم الأربعاء، إن أفرادها تلقوا نداء استغاثة في حدود الساعة الحادية عشرة من صبيحة الأربعاء يفيد بغرق أربعة أشخاص ينحدرون من عائلة واحدة داخل بركة، بعدما حاولت ثلاث نساء إنقاذ طفلة تبلغ من العمر خمس سنوات علقت داخلها.

وأضاف بيان المديرية أن أفرادا من الحماية المدنية وصلوا على إثرها إلى مكان الحادث، حيث قاموا بانتشال جثث ثلاث نسوة وطفلة وجدن متوفيات بعين المكان.

ونقلت جثث الضحايا إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى، في الوقت الذي فتحت فيه المصالح الأمنية المختصة تحقيقا لمعرفة ظروف وملابسات الحادث.

المصدر: صحيفة "الشروق" الجزائرية