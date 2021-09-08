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مصر تسجل انخفاضا في معدل الأمية خلال ثلاثين عاما 24.1 %

أخبار العالم العربي

مصر تسجل انخفاضا في معدل الأمية خلال ثلاثين عاما 24.1 %
Reuters
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قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة في مصر، اليوم الأربعاء، إنه خلال الفترة ما بين 1986- 2017 شهدت مصر انخفاضا في الأمية خلال تلك العقود الثلاثة الماضية بنسبة 24.1%.

وبمناسبة اليوم العالمي لمحو الأمية، قال الجهاز في بيان إن معدلات الأمية (للأفراد 10 سنوات فأكثر) انخفض من 49.9% عام 1986 إلى 25.8% عام 2017، بمقدار 24.1%.

وانخفضت معدلات الأمية في الحضر عن الريف لتبلغ 17.7%، 32.2% على التوالي في تعداد 2017 ، مقارنة بمعدلات الأمية في الحضر 35.6% والريف 61.9% تعداد 1986

وذكر الجهاز أن أكثر من نصف الأميين هم من كبار السن، إذ سجلت الفئة العمرية (60 سنة فأكثر) أعلى نسبة بين الأميين (63.4%)، في حين سجلت الفئة العمرية (15- 24 سنة) حوالى 7% ، كأدنى نسبة بين الأميين.

هذا وتسعى مصر للقضاء على الأمية لتصبح خالية منها بحلول عام 2030.

المصدر: "البلد"

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