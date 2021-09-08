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لبنان..احتجاج أساتذة الثانوي لرفع الأجور وإجراء من وزيرة العمل بخصوص عمال القطاع الخاص

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لبنان..احتجاج أساتذة الثانوي لرفع الأجور وإجراء من وزيرة العمل بخصوص عمال القطاع الخاص
Reuters AZIZ TAHER
الاحتجاجات في لبنان
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نفذت رابطة أساتذة التعليم الثانوي في لبنان، اليوم الأربعاء، اعتصاما أمام وزارة التربية في بيروت للمطالبة برفع الرواتب مع بدء العام الدراسي الجديد.

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ويأتي ذلك وسط غلاء معيشي كبير في لبنان، حيث أن أساس راتب الأستاذ الثانوي يعادل أقل من 100 دولار، حسب سعر الصرف في السوق السوداء، وسط أسوأ أزمة تشهدها البلاد في الزمن الحديث.

وفي سياق متصل، وقعت وزيرة العمل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، لميا يمين، مرسوم تعديل بدل النقل اليومي للعاملين في القطاع الخاص، ليصبح 24 ألف ليرة ( نحو دولار ونصف الولار)، بدلا من 8 آلاف ليرة يوميا (نحو نصف دولار)، وفق ما تمثله الليرة اللبنانية بالنسبة للدولار في السوق السوداء.

المصدر: RT

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