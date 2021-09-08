مصر.. الكشف عن تفاصيل مثيرة حول احتجاز 80 مدمنا بمصحة غير مرخصة

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمحافظة الجيزة المصرية عن تفاصيل مثيرة في واقعة احتجاز 80 مدمنا داخل فيلا تدار كمصحة لعلاج الإدمان دون ترخيص بمدينة 6 أكتوبر.

وتبين من التحريات أن غالبية النزلاء بالمصحة تم إدخالهم عنوة وكرها عنهم باتفاق أسرهم مع المسؤولين عن المصحة وأن هناك عددا من الأشخاص العاملين يطلق عليهم "فرقة الشحن" وهم من يتولون الذهاب إلى منزل المدمن بعد تحديد موعد مع أسرته للسيطرة عليه واقتياده رغما عنه أو "شحنه" (على حد قولهم) إلى المصحة لتلقي العلاج.

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وشرح أحد نزلاء المصحة خلال استجوابه أمام رجال المباحث أن من يقاوم منهم أو يرفض الذهاب معهم يتم تكبيله وتقييد أطرافه وأحيانا حقنه بمهدئ لتسهيل عملية السيطرة عليه وشحنه إلى المصحة.

وكشفت التحريات أيضا أن القائمين على المصحة مسجلين خطر، وسبق اتهامهم في قضايا، وغير مؤهلين لإدارة منشأة طبية أو علاج النزلاء خاصة أنهم أيضا مدمنين تعافوا من الإدمان وقرروا استئجار تلك الفيلا لإدارتها كمصحة للربح منها، حيث يتم تقاضي مبالغ طائلة من أهالي النزلاء الراغبين في علاج أبنائهم.

المصدر: "صدى البلد"