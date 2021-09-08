 
مباشر

مصر.. الكشف عن تفاصيل مثيرة حول احتجاز 80 مدمنا بمصحة غير مرخصة

أخبار العالم العربي

مصر.. الكشف عن تفاصيل مثيرة حول احتجاز 80 مدمنا بمصحة غير مرخصة
Reuters AMR ABDALLAH DALSH
الشرطة المصرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r8jn

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمحافظة الجيزة المصرية عن تفاصيل مثيرة في واقعة احتجاز 80 مدمنا داخل فيلا تدار كمصحة لعلاج الإدمان دون ترخيص بمدينة 6 أكتوبر.

وتبين من التحريات أن غالبية النزلاء بالمصحة تم إدخالهم عنوة وكرها عنهم باتفاق أسرهم مع المسؤولين عن المصحة وأن هناك عددا من الأشخاص العاملين يطلق عليهم "فرقة الشحن" وهم من يتولون الذهاب إلى منزل المدمن بعد تحديد موعد مع أسرته للسيطرة عليه واقتياده رغما عنه أو "شحنه" (على حد قولهم) إلى المصحة لتلقي العلاج. 

إقرأ المزيد
مصر.. مركز للعلاج من الإدمان يعذب نزلاءه ويكبلهم ويجبرهم على تناول المهدئات
مصر.. مركز للعلاج من الإدمان يعذب نزلاءه ويكبلهم ويجبرهم على تناول المهدئات

وشرح أحد نزلاء المصحة خلال استجوابه أمام رجال المباحث أن من يقاوم منهم أو يرفض الذهاب معهم يتم تكبيله وتقييد أطرافه وأحيانا حقنه بمهدئ لتسهيل عملية السيطرة عليه وشحنه إلى المصحة. 

وكشفت التحريات أيضا أن القائمين على المصحة مسجلين خطر، وسبق اتهامهم في قضايا، وغير مؤهلين لإدارة منشأة طبية أو علاج النزلاء خاصة أنهم أيضا مدمنين تعافوا من الإدمان وقرروا استئجار تلك الفيلا لإدارتها كمصحة للربح منها، حيث يتم تقاضي مبالغ طائلة من أهالي النزلاء الراغبين في علاج أبنائهم.

المصدر: "صدى البلد"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا