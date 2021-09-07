السودان.. نائب البشير يغيب عن المحكمة بسبب مرض الدوسنتاريا
AFP ASHRAF SHAZLY
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كشفت محكمة الخرطوم يوم الثلاثاء عن إصابة النائب السابق للرئيس المعزول، بكري حسن صالح، والقيادي البارز في نظام الإنقاذ السابق نافع علي نافع، بمرض الدوسنتاريا.
ووفق صحيفة "الانتباهة" السودانية، تسببت إصابة بكري ونافع بمرض الدوسنتاريا في غيابهما عن المحكمة الخاصة في القضية التي اتهما فيها والرئيس المعزول عمر البشير و25 آخرين من رموز النظام السابق بتدبير انقلاب 30 يونيو 1989.
وعرض قاضي المحكمة حسين الجاك الشيخ، إفادة طبية واردة من مستشفى السجن تفيد بإصابة القياديين بالحكومة السابقة، بكري ونافع، بمرض الدوسنتاريا ولزومهما الفراش والراحة ليومين.
المصدر: "الانتباهة"
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