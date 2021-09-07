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بايدن يوجه بتقديم مساعدات إلى القوات المسلحة اللبنانية بقيمة 47 مليون دولار

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بايدن يوجه بتقديم مساعدات إلى القوات المسلحة اللبنانية بقيمة 47 مليون دولار
Reuters MOHAMED AZAKIR
الجيش اللبناني
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أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن فوض وزير الخارجية أنتوني بلينكن بتوجيه ما يصل إلى 47 مليون دولار لمساعدة القوات المسلحة اللبنانية.

وقال بايدن في المذكرة الموجه إلى بلينكن: "بموجب المادة 552 (ج) (2) من قانون المساعدة الخارجية لعام 1961، أفوض وزير الخارجية سلطة توجيه ما يصل إلى 25 مليون دولار من السلع والخدمات من مخزون وموارد أي وكالة تابعة لحكومة الولايات المتحدة الأمريكية لتقديم مساعدة فورية إلى القوات المسلحة اللبنانية".

وأضاف: "كما أفوض وزير الخارجية بموجب المادة 506 (أ) (1) من قانون المساعدة الخارجية لعام 1961، بتخفيض تكلفة تصل إلى 22 مليون دولار على المواد والخدمات الدفاعية من وزارة الدفاع، لتقديم مساعدة فورية للجيش اللبناني".

المصدر: RT 

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