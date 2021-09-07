الجامعة العربية تعلق على التطورات الأخيرة في ليبيا

قال مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، إن الأمانة تتابع باهتمام كبير التطورات التي تشهدها ليبيا في الآونة الأخيرة.

ورحب المصدر بالإفراج عن ثمانية من الموقوفين الذين تم تسليمهم لمجلس حكماء مصراته، مشيدا بالجهود المبذولة في هذا الخصوص باعتبارها جزءا من تدابير بناء الثقة المطلوب تواترها خلال الفترة المقبلة.

كما حذر من تكرار الاشتباكات المؤسفة التي وقعت خلال الآونة الأخيرة وتأثيرها السلبي على التفوق المحرز مؤخرا على كافة الأصعدة.

وأكد على موقف الجامعة الثابت والمطالب بضرورة الوفاء بكافة الاستحقاقات المتعلقة بإجراء الانتخابات في موعدها المقرر، في ديسمبر المقبل، وكذلك اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإخراج التواجد العسكري الأجنبي بكافة مكوناته من ليبيا لضمان إجراء الانتخابات بشكل ذي مصداقية.

المصدر: RT