رغم تجميد عمل البرلمان التونسي.. الغنوشي يفوض نائبين لتمثيله أمام البرلمان الدولي
AFP FETHI BELAID
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قال رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي اليوم الثلاثاء إنه فوض النائبين أسامة الخليفي وفتحي العيادي لتمثيله في أشغال الاتحاد البرلماني الدولي، رغم تجميد عمل البرلمان التونسي حاليا.
وجاء في بيان نشرته صفحة الغنوشي على "فيسبوك" أن "الأستاذ راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب تلقى دعوة من الاتحاد البرلماني الدولي للمشاركة في أشغاله وإلقاء كلمة بمدينة فينا بالنمسا خلال الفترة من 6 إلى 9 سبتمبر 2021".
وأضاف البيان أنه "نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها بلادنا تم تفويض النائبين أسامة الخليفي وفتحي العيادي لتمثيل رئيس مجلس نواب الشعب في هذا المؤتمر".
المصدر: RT
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