السعودية.. إحباط محاولة إدخال 233 كيلوغراما من الحشيش لمهربين من جنسيات عربية
أعلن المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات في السعودية، محمد النجيدي، عن إحباط محاولة تهريب 233 كيلوغراما من الحشيش في المنطقة الشرقية.
وأوضح في بيان أنه "في إطار المتابعة الأمنية المستمرة للنشاطات الإجرامية، التي تستهدف أمن المملكة وشبابها بالمخدرات، تم - بفضل الله - إحباط محاولة تهريب 233 كيلوغراما من الحشيش المخدر عبر الساحل الشرقي للمملكة".
وأضاف أن العملية "تمت بالتنسيق مع حرس الحدود وفق خطة أمنية محكمة، وتم القبض على المتورطين في محاولة تهريبها وعددهم 7 متهمين، منهم 3 يمنيين وسوريان ومصري وأردني".
وأشار النجيدي إلى أنه تم استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحق المقبوض عليهم وإحالتهم إلى النيابة العامة، مؤكدا أن "رجال مكافحة المخدرات سيتصدون لكل من تسول له نفسه مخالفة أنظمة وتعليمات المملكة التي تجرم تهريب وترويج وتعاطي المخدرات بجميع أشكالها وأنواعها".
المصدر: "واس"
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.