خبير أمني مصري يرد على تقرير"هيومن رايتس ووتش": منظمات مشبوهة لها مصلحة في تشويه صورتنا

رد اللواء فؤاد علام، وكيل جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق في مصر، على تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" حول ألاعدامات بمصر، قائلا: "منظمات مشبوهة لها مصلحة في تشويه صورة مصر".

وشدد اللواء علام، وهو خبير أمني، على أن "مصر ليس لديها ما تخفيه بخصوص ملف حقوق الإنسان، وأن وزارة الداخلية المصرية تقوم باتخاذ كل الإجراءات في حدود القانون وقواعد الاشتباك".

وقال إن "المنظمات التي تزعم انتهاك وزارة الداخلية المصرية لحقوق الإنسان لها أجندات مشبوهة وتستقي معلوماتها، التي هي بالتأكيد غير صحيحة، من مصادر لها مصلحة في تشويه صورة مصر، وتمول من قبل منظمة العفو الدولية التي دأبت على ترويج أكاذيب جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، التي لها سجل حافل من الإرهاب والقتل وترويع الأمنين".

من جانبه قال النائب والإعلامي، مصطفي بكري: "هذه ادعاءات تستهدف تزييف الحقائق لحساب تنظيمات إرهابية تستهدف اثارة الفوضى في البلاد"، مضيفا: "بالرغم أن من قضوا كانوا إرهابيين واعتدوا على السلطات، إلا أن تقرير هذه المنظمة المشبوهة تشكك في المعلومات التي أذاعتها الجهات الأمنية المصرية وحققت فيها النيابة العامة وجهات القضاء".

وأِشار إلى أن "هذا ليس أول تجاوز من هيومن رايتس ووتش، فهناك عداء غير مبرر من هذه المنظمة تجاه السلطات المصرية، وانحياز واضح وادعاءات زائفة لحساب جماعة الاخوان".

وكانت "هيومن رايتس ووتش" قالت في تقرير صدر مؤخرا، إن عناصر الشرطة وقطاع الأمن الوطني التابعين لوزارة الداخلية المصرية قتلوا عشرات "الإرهابيين" في جميع أنحاء البلاد، في إعدامات غير قانونية، خارج نطاق القضاء.

المصدر: RT