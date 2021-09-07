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ليبيا.. إعلان عن إلقاء القبض على أحد أكبر قادة تنظيم "داعش" في البلاد

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ليبيا.. إعلان عن إلقاء القبض على أحد أكبر قادة تنظيم
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دورية لقوة العمليات المشتركة مصراتة
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أعلنت قوة العمليات المشتركة مصراتة، التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الليبية، اليوم الثلاثاء، إلقاء القبض على أحد أكبر قادة تنظيم "داعش" داخل مدينة بني وليد

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وأوضحت القوة في بلاغ عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء، أن العملية التي أسفرت عن إلقاء القبض على المدعو "امبارك الخازمي"جرت بالتنسيق مع مكتب النائب العام الليبي.
ناصر حاتم

المصدر: RT

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