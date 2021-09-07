خبير مياه لـ RT: استمرار زيادة فيضان نهر النيل في سبتمبر

علق خبير المياه المصري عباس شراقي على فيضان نهر النيل، متوقعا زيادة الفيضان في شهر سبتمبر الجاري.

وقال الخبير في حديث لـ RT، إنه سجل يوم 6 سبتمبر منسوب النيل عند الخرطوم 17.18 م وهو أقل من أعلى منسوب سجل العام الماضي 17.66 م فى مثل هذا اليوم بــ 48 سم.

وتابع: يبلغ اجمالي التخزين فى بحيرة سد النهضة حاليا حوالي 10 مليارات متر مكعب عند منسوب 579 م فوق سطح البحر، منها 5 في يوليو 2020، و3 في يوليو 2021 وإضافة 2 مليار متر مكعب مؤقتا نتيجة عدم إمكانية تصريف مياه الفيضان بالكامل من الممر الأوسط.

وأضاف: وسوف تمر هذه المياه بداية الشهر القادم مع انخفاض الأمطار لتستقر البحيرة عند منسوب 573 متر باجمالي تخزين 8 مليارات متر مكعب. تظهر الصور الفضائية عدم وصول المياه إلى السد المكمل (المقوس فى الصورة) وتبعد حوالي نصف كيلومتر.

وأشار إلى أنه بدأت مياه الفيضان فى عبور الممر الأوسط يوم 19 يوليو الماضي مع استمرار فتح بوابتي التصريف اللتين تم فتحهما في منتصف ابريل الماضي، وتم غلقهما مرة أخرى منتصف أغسطس اعتمادا على الممر الأوسط الذى مرر اليوم 552 مليون متر مكعب يوميا، وهذه الكمية أعلى من المتوسط بحوالي 18%، وسوف تقل هذه المياه تدريجيا الى أن تصل الى حوالي 350 مليون متر مكعب في اليوم بنهاية الشهر الجاري.

وكانت الأمطار في معدلها الطبيعي في شهر يوليو وأعلى من المتوسط خلال شهر أغسطس بحوالي 30%.

القاهرة - ناصر حاتم

المصدر: RT