المرزوقي يقترح خارطة طريق لخروج تونس من الأزمة تتضمن "استقالة الغنوشي وانتخابات جديدة"

اقترح الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي، يوم الإثنين، عددا من الخيارات للخروج من الأزمة الحالية في تونس، عبر فيديو نشره على صفحته عبر موقع "فيسبوك".

وأكد المرزوقي في الفيديو على ضرورة وضع حكومة شرعية، مضيفا أن الشرعية لا تكتسب إلا بعودة البرلمان، داعيا رئيس مجلس النواب المعلقة أشغاله راشد الغنوشي للاستقالة وتغيير عمل المؤسسة البرلمانية.

كما أقر المرزوقي بضرورة محاسبة كل الفاسدين في البرلمان من خلال مقاضاتهم وبالقانون.

ودعا إلى تنظيم انتخابات تشريعية سابقة لأوانها وفقا لقانون انتخابي جديد، إضافة لرفع كل التضييقات ومن بينها منع السفر على النواب وعلى رجال الأعمال غير المذنبين وإطلاق سراح بعض النواب أيضا.

وشدد على ضرورة إرساء المحكمة الدستورية ومعاودة الحرب على الفساد بالقانون وفي إطار الدستور واستقلالية القضاء، وفق تعبيره.

المصدر: "شمس أف أم"