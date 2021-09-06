المغرب يسجل 1923 إصابة جديدة بفيروس كورونا و72 وفاة

أعلنت وزارة الصحة المغربية يوم الإثنين تسجيل 1923 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، نزولا من 4043 يوم الأحد.

وارتفع العدد الإجمالي للإصابات بفيروسكورونا في المغرب إلى 886 ألفا و8 حالات.

كما سجل المغرب 72 وفاة جديدة، نزولا من 80 الأحد، ليصل مجمل الوفيات في المملكة جراء كورونا إلى 13145 وفاة.

وأجلت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي مرة أخرى موعد الدخول المدرسي للموسم الحالي، إلى أكتوبر المقبل بعد أن أجلته في وقت سابق إلى الـ 10 من سبتمبر الحالي بدل الموعد المحدد سلفا في الثالث من سبتمبر.

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وقال بيان الوزارة إنها اتخذت هذا القرار "آخذة بعين الاعتبار تحسن الوضعية الوبائية... وضرورة تحصين المكتسبات المحققة في مواجهة وباء كوفيد-19، وتعزيز المنحى التنازلي لحالات الإصابة المسجلة".

وأكدت الحكومة المغربية أنها تهدف إلى "تمكين جميع المتعلمات والمتعلمين المستهدفين من الاستفادة من هذه العملية التي ستساهم بشكل كبير في تحقيق المناعة الجماعية... وضرورة تفادي حدوث أي انتكاسة وبائية خاصة من خلال ظهور بؤر داخل مؤسسات التربية والتكوين".

المصدر: "رويترز"