مصر.. أسرة تقتل عاملتها المنزلية بعد تعذيبها وتلقيها من الطابق الخامس

توفيت في مصر عاملة منزلية بعد الاعتداء عليها من أسرة تعمل لديها، وإجبارها على الاعتراف بسرقة مبلغ 30 ألف جنيه من المنزل في منطقة البساتين، وذلك بعد معاناتها 13 يوما في المستشفى.

وكشفت عائلة الفتاة شيرين.م (21 عاما) وفاتها داخل مستشفى البنك الأهلي بالبساتين، إثر سقوطها من الطابق الخامس، بعد الاعتداء عليها من الأسرة التي تعمل لديها الفتاة، وإجبارها على الاعتراف بسرقة مبلغ مالي بقيمة 30 ألف جنيه من المنزل، بعد معاناة 13 يوما في المستشفى".

وقررت جهات التحقيق في واقعة سقوط الفتاة من الطابق الخامس، حبس 5 متهمين لاتهامهم بالتعذيب والاغتصاب، قبل أن تقرر إخلاء سبيل اثنين منهم.

وجاء في نص التقرير الطبي المبدئي لمستشفى البنك الأهلي، أن "حالة شيرين. م، 21 سنة والتي كانت تعمل خادمة لأحد سكان عقار بمنطقة البساتين، حيث أفادت التحريات الأولية بأن المتهمين وعددهم 5 أشخاص من أسرة واحدة اعتدوا عليها قبل سقوطها من الخامس في محاولة، لإجبارها على الاعتراف بسرقة مبالغ مالية كبيرة".

المصدر: "القاهرة24"