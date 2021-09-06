قطر والسعودية تبحثان تطوير العلاقات في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب

بحثت قطر والسعودية، اليوم الإثنين، تطوير علاقات البلدين في المجالات الأمنية والشرطية ومكافحة الإرهاب، إلى جانب أبرز التطورات إقليميا ودوليا.

وذكر الديوان الأميري القطري في بيان على موقعه الإلكتروني أن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني استقبل في مكتبه بالديوان وزير الداخلية بالمملكة العربية السعودية الأمير عبد العزيز بن سعود آل سعود والوفد المرافق، بمناسبة زيارته للبلاد.

وأضاف البيان أن أمير قطر ووزير الداخلية السعودي استعرضا خلال المقابلة العلاقات بين البلدين والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها.

والتقي الأمير عبد العزيز أيضا برئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية القطري الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني الذي عقد معه جلسة مباحثات، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.

وجرى خلال الجلسة بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تنميتها لاسيما في المجالات الأمنية والشرطية ومكافحة الإرهاب إلى جانب مناقشة أبرز التطورات الإقليمية والدولية، طبقا للمصدر نفسه.

وكان وزير الداخلية السعودي قد وصل إلى الدوحة مساء السبت الماضي وغادرها اليوم في زيارة رسمية هي الأولى له إلى قطر منذ اندلاع الأزمة الخليجية العام 2017 وعودة العلاقات بين البلدين وفق مخرجات قمة "العلا" التي عقدت في المملكة مطلع العام الجاري.

المصدر: وكالات