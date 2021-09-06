الجزائر.. توقيف 27 مشتبها بانتمائهم لمنظمة "الماك" في خراطة وبني ورتيلان

ألقت السلطات الجزائرية في مدينتي خراطة وبني ورتيلان، خلال الـ48 ساعة الأخيرة، القبض عن 27 شخصا يشتبه بانتمائهم لمنظمة "الماك" التي تصنفها الجزائر "منظمة إرهابية".

وقالت المديرية العامة للأمن الوطني في الجزائر إنه "تم توقيف المعنيين، بمدينتي خراطة وبني ورتيلان، في محاولة منهم لزرع الفتنة والرعب وسط المواطنين ومحاولة إعادة تفعيل نشاط الخلايا النائمة لهذه المنظمة الإرهابية، بأمر من جهات في الخارج".

وأضافت أن "أفراد المجموعة الإجرامية، قاموا بالاعتداء والسطو على محلات المواطنين، حيث تم توقيف 25 شخصا في مدينة خراطة و2 ببني ورتيلان".

وأوضحت أن "تدخل قوات الشرطة لإعادة حفظ النظام وحماية المواطنين والممتلكات أسفر عن توقيف المشتبه فيهم".

وأشارت إلى أنه "تم تسجيل إصابات في صفوف بعض أفراد الأمن الوطني جراء تعرضهم للرشق بالحجارة والمواد الصلبة والحادة".

وأضافت أن "تفتيش مساكن المشتبه فيهم، بأمر من النيابة المختصة إقليميا، أدى إلى العثور على لواحق لألبسة عسكرية، ومعدات الإعلام الآلي بجميع لواحقها، وجهاز كشف عن المعادن، وأسلحة بيضاء، وأختام مزورة تحمل وسم انتخب وانتخب بالوكالة، ونسخة طبق الأصل مصادق عليها، وسجلات إدارية، ورايات للمنظمة الإرهابية (الماك) وهواتف نقالة".

المصدر: "النهار أونلاين"