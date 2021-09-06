وزير بريطاني: لبنان في أزمة ويجب على قادته إجراء إصلاحات عاجلة

قال وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط جيمس كليفرلي، إن "لبنان في أزمة وعلى قادته إجراء إصلاحات عاجلة لتحقيق الاستقرار".

وفي تغريدة عبر "تويتر"، قال كليفرلي إنه تحدث مع السفير اللبناني في بريطانيا رامي مرتضى اليوم بشأن آخر المستجدات في لبنان و"عواقب فشل قادة لبنان في التجاوب"، مع الدعوات إلى الإصلاح.

Lebanon is in crisis and it’s leaders must urgently deliver reforms to stabilise the situation.



I had a frank exchnage with Ambassador @mortadarami today on the latest developments in country, and the consequences if Lebanon’s leaders fail to respond. pic.twitter.com/Wom6xMTZbW — James Cleverly🇬🇧 (@JamesCleverly) September 6, 2021

وكانت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا"، قالت في دراسة تحت عنوان "الفقر المتعدد الأبعاد في لبنان: واقع أليم وآفاق مبهمة"، إن الفقر أصبح يطال 74% تقريبا من مجموع سكان لبنان، وهناك 82% من السكان يعيشون في فقر متعدد الأبعاد.

وأشارت المنظمة إلى أن "الصدمات المتداخلة لسعر الصرف (الليرة اللبنانية)، الذي كان ثابتا منذ مطلع القرن، ولدت ضغوطا هائلة، فانخفضت قيمة العملة وارتفعت معدلات التضخم في الفترة من يونيو 2019 إلى يونيو من هذا العام بنسبة 281%. فتدنى المستوى المعيشي للسكان اللبنانيين وغير اللبنانيين، وانتشر الحرمان".

المصدر: RT