البعثة الأممية في ليبيا تشيد بقرار الإفراج عن الساعدي القذافي

نشرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الاثنين، بيانا أشادت فيه بقرار الإفراج عن الساعدي القذافي، نجل الرئيس الليبي السابق معمر القذافي.

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وجاء في البيان أن "بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أحيطت علما بالإفراج عن السيد الساعدي القذافي في 5 سبتمبر مع السيد أحمد رمضان وستة مسؤولين آخرين في النظام السابق كانوا قد احتجزوا لمدة 7 سنوات أو أكثر. ويأتي الإفراج عن السيد القذافي امتثالا لأمر قانوني صدر عقب تبرئته من محكمة ليبية في عام 2019".

وأضاف البيان أن "عمليات الإفراج هذه تمثل خطوة مهمة نحو احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان، وتعد تطورا إيجابيا يمكن أن يسهم في تحقيق عملية مصالحة وطنية قائمة على الحقوق وفي تعزيز الوحدة الوطنية بشكل أكبر".

كما أشادت البعثة بـ"جهود حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي والسلطات القضائية"، وجددت دعواتها للسلطات الليبية "للإفراج الفوري عن آلاف الأشخاص الذين ما زالوا محتجزين بشكل تعسفي في مرافق الاحتجاز في جميع أنحاء ليبيا".

المصدر: RT