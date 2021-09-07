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الأردن يرسل طائرة مساعدات جديدة إلى لبنان

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الأردن يرسل طائرة مساعدات جديدة إلى لبنان
Reuters
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أرسلت القوات المسلحة الأردنية، اليوم الاثنين طائرة مساعدات إنسانية إلى الشعب اللبناني وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية.

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وتحمل الطائرة أدوية ومستلزمات طبية ومواد غذائية، سيتم إيصالها إلى الجهات المعنية في الجيش اللبناني للوقوف إلى جانبهم في ظل الظروف التي يمر بها بلدهم.

وكانت القوات المسلحة الأردنية أرسلت وبالتنسيق مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، منذ بداية الأزمة التي يعاني منها الشعب اللبناني بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة، العديد من الطائرات تنوعت فيها المساعدات من مواد طبية وأدوية ومواد غذائية.

المصدر: "عمون"

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