فيرشينين يبحث مع السفير اللبناني في موسكو عمل "القبعات الزرق" في لبنان

ناقش سيرغي فيرشينين نائب وزير الخارجية الروسي مع شوقي بو نصار السفير اللبناني لدى موسكو، اليوم الاثنين، عمل قوة "القبعات الزرق" لحفظ السلام (اليونيفيل) في لبنان.

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وأشار بيان للخارجية الروسية إلى أن الطرفين ناقشا أثناء اللقاء الذي بادر إليه الجانب اللبناني، "سير وآفاق تطبيق القرار 2591 الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 30 أغسطس الماضي بشأن تجديد ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان".

وأضاف البيان أنه في ظل استمرار الأزمة في لبنان "جرى التركيز على أهمية أداء قوة حفظ السلام مهامها، بما في ذلك المهمة المؤقتة الخاصة بدعم الجيش اللبناني ماديا".

وفي 30 أغسطس تبني مجلس الأمن الدولي القرار 2591 الذي مدد ولاية اليونيفيل لسنة أخرى. وأعاد القرار التأكيد على ولاية اليونيفيل كما هو منصوص عليها في القرار 1701 (2006) وأكدته قرارات لاحقة.

وفي القرار الأخير طلب مجلس الأمن من اليونيفيل للمرة الأولى اتخاذ "تدابير مؤقتة وخاصة" لدعم القوات المسلحة اللبنانية بمواد غير فتاكة (مثل الغذاء والوقود والأدوية) والدعم اللوجستي مدة ستة أشهر.

المصدر: "تاس" + RT