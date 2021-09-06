سوريا.. وفد سويدي يتسلم عددا من عوائل "داعش" في مناطق الإدارة الذاتية

أعلنت "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا" اليوم الاثنين عن زيارة قام بها أمس وفد سويدي إلى مناطق الإدارة تسلم خلالها عددا من عوائل لمقاتلين في تنظيم "داعش".

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وقالت دائرة العلاقات الخارجية في الإدارة إن وفدا من مملكة السويد برئاسة السفير فرديريك فلورن من دائرة الشؤون القنصلية والقانون المدني في السويد زار مقر الدائرة أمس، حيث بحث مع الرئيس المشترك لدائرة العلاقات الخارجية عبد الكريم عمر، "الوضع بشكل عام في سوريا وعلى وجه الخصوص الوضع في شمال وشرق وسوريا أبرزها العملية السياسية السورية".

وأضافت الدائرة أن الوفد السويدي تسلم في نهاية اللقاء "عددا من الأطفال والنساء من عوائل تنظيم داعش وفق وثيقة تسليم رسمية تم توقيعها من الجانبين".

وقالت الدائرة إن الجانبين بحثا "وضع المخيمات وبصورة خاصة مخيم الهول حيث تحدث هناك عمليات قتل يوميا وهناك عمليات تدريب بالنسبة للأطفال على ذهنية الإرهاب وضرورة بناء مراكز إعادة تأهيل لهم لأبعادهم عن الأجواء الراديكالية في المخيم".

وأضافت أن البحث تطرق أيضا إلى "الوضع الإنساني في مخيمات النازحين والأثر السلبي لإغلاق معبر اليعربية (تل كوجر) عليهم وعلى وسكان المنطقة من المساعدات الإنسانية الذي يمنع إيصال المساعدات الإنسانية إليهم".

ونقلت الدائرة عن السفير فريدريك لوران أن حكومة ترى في الإدارة شريكا وعبر عن الوقوف إلى جانبها في "القتال ضد الإرهاب".

المصدر: RT