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وزير أردني سابق يطالب باستقبال الأسرى الفلسطينيين الفارين من السجون الإسرائيلية

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وزير أردني سابق يطالب باستقبال الأسرى الفلسطينيين الفارين من السجون الإسرائيلية
Reuters
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طالب الوزير الأردني السابق طاهر العدوان بفتح الحدود العربية التي يمكن أن يصل إليها الأسرى الفارين من السجون الإسرائيلية فجر اليوم الاثنين.

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وكتب العدوان في "تغريدة" على موقع "تويتر": "الأبطال الـ6 الذين انتزعوا حريتهم من سجون الاحتلال يسلطون الضوء على معاناة آلاف الأسرى الذين ذنبهم أنهم طالبوا بالحرية لوطنهم وشعبهم من أبشع وأحقر احتلال".

وأضاف: "نأمل أن يتمكن أحرار فلسطين من احتضانهم بعيدا عن أعين العدو وجواسيسه ونطالب أن تفتح لهم الحدود العربية التي قد يصلون إليها".

تجدر الإشارة إلى أن 6 أسرى فلسطينيين تمكنوا فجر اليوم الاثنين من الفرار من سجن "جلبوع" الإسرائيلي، ورغم تسخير السلطات الإسرائيلية لوحدات أمنية وعسكرية وطائرات مروحية ومسيرة لملاحقتهم لم يتم العثور عليهم حتى الآن.

ويعتقد أن الستة حفروا نفقا استخدموه للفرار من سجن "جلبوع"، وتم الإبلاغ عن اختفائهم حوالي الساعة 4 صباحا.

المصدر: تويتر+RT

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