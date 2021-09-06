عباس يهنئ الرئيس الإسرائيلي بحلول رأس السنة العبرية
Reuters AA
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أجرى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الاثنين، مكالمة هاتفية مع الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتصوغ، مهنئا إياه بحلول رأس السنة العبرية.
وتمنى عباس خلال الاتصال "أن يكون العام القادم هو عام تحقيق السلام"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وهذه المحادثة الثانية بين عباس وهرتصوغ منذ تولي الأخير منصبه.
المصدر: "وفا"
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