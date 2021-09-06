عباس يهنئ الرئيس الإسرائيلي بحلول رأس السنة العبرية

أجرى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الاثنين، مكالمة هاتفية مع الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتصوغ، مهنئا إياه بحلول رأس السنة العبرية.

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وتمنى عباس خلال الاتصال "أن يكون العام القادم هو عام تحقيق السلام"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وهذه المحادثة الثانية بين عباس وهرتصوغ منذ تولي الأخير منصبه.

المصدر: "وفا"