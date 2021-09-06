العراق.. تحالف الصدر يطرد ثلاثة نواب لـ"عدم التزامهم بالضوابط"
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أعلن تحالف "سائرون" البرلماني الذي يقوده زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، اليوم الاثنين، طرد ثلاثة من نوابه.
ووفقا لوثيقة صادرة عن رئيس التحالف نبيل الطرفي، فإن العقوبة شملت النواب، برهان المعموري، وعلي سعدون اللامي، وإيناس المكصوصي.
وجاءت العقوبة وفقا للوثيقة، بسبب "عدم التزام النواب الثلاثة بالنظام الداخلي لتحالف سائرون وخروجهم عن الضوابط العامة للعمل السياسي داخل التحالف".
المصدر: RT
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