شاهد.. الأمن المصري ينشر لقطات للحظة تحرير طفل بعد معركة عنيفة

نشرت وزارة الداخلية المصرية، على صفحتها الرسمية اليوم الإثنين، فيديو لتحرير طفل أسيوط المختطف أمير اقلديوس وإعادته لأهله سالما.

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وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية كشفت ملابسات واقعة اختطاف طفل بأسيوط وتحديد وضبط مرتكبى الواقعة وتحرير الطفل.

وكان مركز شرطة ساحل سليم بمديرية أمن أسيوط تلقى بلاغا من نجار مُقيم فى قرية الشامية بدائرة المركز، بأنه أثناء لهو ابنه، 6 سنوات، أمام منزله، فوجئ بقيام شخصين مجهولين يرتديان كمامات ويستقلان دراجة نارية، لم يحدد رقمها، باختطاف ابنه وهروبهما.

تم تشكيل فرق بحث برئاسة قطاع الأمن العام، وبالاشتراك مع قطاعى "الأمن الوطنى، والأمن المركزى" والأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط لسرعة تحرير الطفل المختطف وضبط الجناة، وتوصلت التحريات إلى أن المتهمين حددوا الطفل المختطف لتنفيذ مخططهم الإجرامى ومعهم أسلحة نارية وهربوا لداخل الزراعات المتاخمة بدائرة المركز، واتصلوا بوالد الطفل لطلب دفع مبلغ مالى كفدية نظير إطلاق سراحه.

وتوصلت جهود الأمن إلى تحديد المتهمين ومكان إخفائهم للطفل بمنزل، بإحدى القرى بدائرة المركز وتبين أنهم 3 أشخاص، لاثنين منهم معلومات جنائية.

تم استهداف المتهمين بحملة أمنية برئاسة قطاع الأمن العام وبمديرية أمن أسيوط مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى، ولدى استشعارهم بالقوات بادر أحد المتهمين بإطلاق أعيرة نارية تجاه القوات.

وأحكمت القوات التعامل معه حتى تم إسكات مصدر النيران وتبين مصرعه وعُثر بجواره على "بندقية آلية بالخزينة الخاصة بها - سلاح أبيض "مطواة" - الهاتف المحمول المستخدم فى الواقعة"، وأمكن ضبط باقى المتهمين وبحوزة أحدهم "فرد خرطوش - طلقات من ذات العيار" وتحرير الطفل المختطف سالما، الأمر الذى لاقى استحسان جميع أهالى القرية.

المصدر: RT