أمير قطر يستقبل وزير الداخلية السعودي (صور)

استقبل أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الاثنين، وزير الداخلية السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، في الديوان الأميري بالدوحة.

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وأفادت وكالة الأنباء القطرية "قنا" بأن الأمير تميم استقبل في مكتبه بالديوان الأميري، الأمير عبدالعزيز بن سعود والوفد المرافق له، بمناسبة زيارة الأخير للبلاد، وأنه جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات بين البلدين الشقيقين والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، "نقل الأمير عبدالعزيز بن سعود، خلال الاستقبال، تحيات العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد، محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وتمنياتهما لدولة قطر، حكومة وشعبا، دوام الرقي والازدهار".

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سمو أمير دولة قطر يستقبل سمو الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف.https://t.co/sgARBOxwZT#واس_عامpic.twitter.com/U55SMYuEUr — واس العام (@SPAregions) September 6, 2021

هذا وحضر الاستقبال السفير السعودي لدى الدوحة، الأمير منصور بن خالد بن فرحان، ووكيل وزارة الداخلية، هشام بن عبدالرحمن الفالح.

المصدر: "واس" + "قنا"