تداول صورة للساعدي القذافي في مطار اسطنبول

تناقلت وسائل إعلام ومواقع التواصل الاجتماعي صورة للساعدي نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي في مطار اسطنبول بتركيا.

ولم يتسنى التأكد من صحة الصورة من خلال مصادر رسمية.

وتم إطلاق سراح الساعدي القذافي والذي كان مسجوناً في العاصمة طرابلس منذ العام 2014، تنفيذاً لحكم قضائي يعود إلى سنوات، بحسب مصدر من وزارة العدل.

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ونقل مراسل RT عن مصدر مطلع أن الساعدي، غادر الأراضي الليبية عبر طائرة خاصة إلى تركيا.

وأوضح المصدر أن القذافي غادر باتجاه اسطنبول على متن طائرة من طراز "فالكون 900" تابعة للجهاز التنفيذي للطيران الخاص.

وكان الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية الليبية، محمد حمودة، أكد أن قرار إطلاق سراح الساعدي جاء تنفيذا للإفراج الصادر عن النيابة العامة في حقه منذ سنتين، كما يتماشى مع تأكيد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة على ‏أنه لا يمكن الإبقاء على أي سجين خارج نطاق القانون.

المصدر: RT