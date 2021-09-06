السيسي يصادق على قانون بالترخيص لوزير البترول للبحث عن الغاز أقصى شمال مصر

صادق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على قانون بالترخيص لوزير البترول للبحث عن الغاز جنوب دسوق أقصى شمال مصر.

وبحسب "اليوم السابع"، صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 142 لسنة 2021 بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة سي دراجون انيرجي " نايل" بي. في. وشركة آي بي آر ساوث دسوق ليمتد، وذلك لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 6 لسنة 2014 للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة جنوب دسوق الارضية " قطاع -أ" بدلتا النيل.

المصدر: اليوم السابع