نائب لبناني: الحكومة ستولد إذا صعد ميقاتي إلى بعبدا بعد اتصالات أمريكية رفيعة من واشنطن

كشف النائب في البرلمان اللبناني، جميل السيد، عن اتصالات أمريكية رفيعة من واشنطن بالرئيسين (عون وميقاتي) لتشكيل الحكومة اللبنانية بأسرع وقت، مشيرا إلى أن "الحكومة قد تولد".

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وعلي حسابه في "تويتر"، قال جميل السيد: "الحكومة إلى النور خلال 48 ساعة؟!

خلال الـ24 ساعة الماضية جرت اتصالات أمريكية رفيعة من واشنطن بالرئيسين، (يقصد الرئيس اللبناني، ميشال عون، ورئيس الحكومة المكلف، نجيب ميقاتي) لتشكيل الحكومة بأسرع وقت، بالإضافة إلى مسعى فرنسي مكثف، نتج عن ذلك تفاهم شبه نهائي على حكومة من ثمانية وزراء لكل فريق"

وأضاف: "إذا صعد ميقاتي غدا أو بعده إلى بعبدا، ستولد الحكومة".

الحكومة إلى النور خلال ٤٨ ساعة؟!

خلال ال٢٤ ساعة الماضية جرت أتصالات أميركية رفيعة من واشنطن بالرئيسين لتشكيل الحكومة بأسرع وقت،

بالإضافة إلى مسعى فرنسي مكثّف،

نتج عن ذلك تفاهم شبه نهائي على حكومة من ثمانية وزراء لكل فريق،

إذا صعد الميقاتي غداً أو بعده الى بعبدا،

ستولد الحكومة… — اللواء جميل السيّد (@jamil_el_sayyed) September 5, 2021

المصدر: RT