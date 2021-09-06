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نائب لبناني: الحكومة ستولد إذا صعد ميقاتي إلى بعبدا بعد اتصالات أمريكية رفيعة من واشنطن

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نائب لبناني: الحكومة ستولد إذا صعد ميقاتي إلى بعبدا بعد اتصالات أمريكية رفيعة من واشنطن
Reuters Jerry Lampen
النائب في البرلمان اللبناني، جميل السيد
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كشف النائب في البرلمان اللبناني، جميل السيد، عن اتصالات أمريكية رفيعة من واشنطن بالرئيسين (عون وميقاتي) لتشكيل الحكومة اللبنانية بأسرع وقت، مشيرا إلى أن "الحكومة قد تولد".

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وعلي حسابه في "تويتر"، قال جميل السيد: "الحكومة إلى النور خلال 48 ساعة؟!
خلال الـ24 ساعة الماضية جرت اتصالات أمريكية رفيعة من واشنطن بالرئيسين، (يقصد الرئيس اللبناني، ميشال عون، ورئيس الحكومة المكلف، نجيب ميقاتي) لتشكيل الحكومة بأسرع وقت، بالإضافة إلى مسعى فرنسي مكثف، نتج عن ذلك تفاهم شبه نهائي على حكومة من ثمانية وزراء لكل فريق"
وأضاف: "إذا صعد ميقاتي غدا أو بعده إلى بعبدا، ستولد الحكومة".

المصدر: RT

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