مصر تسجل زيادة جديدة في عدد الإصابات اليومية بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المصرية، مساء الأحد، عن تسجيلها 343 إصابة و13 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19".

وأفاد المتحدث باسم الوزارة، خالد مجاهد، في إحصائية يومية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 343 حالة، مقارنة مع 318 الجمعة و331 السبت، ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 290027.

وذكر مجاهد أن وزارة الصحة رصدت خلال اليوم الماضي 13 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مقابل 11 الجمعة و10 وفيات السبت، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى مستوى 16789 شخصا.

كما أفاد مجاهد بخروج 549 شخصا من المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء، ليبلغ عدد المتعافين من فيروس كورونا في البلاد 241964 شخصا.

وتشهد مصر منذ أسابيع ارتفاعا جديدا للإصابات بفيروس كورونا بينما توقعت السلطات الصحية استمرار هذه الزيادة مع اقتراب "الموجة الرابعة" من الجائحة.

المصدر: RT