بينهم 30 ألف إيراني.. العراق يوافق على دخول 40 ألف زائر أجنبي لزيارة أربعينية الإمام الحسين

وافقت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في العراق، اليوم الأحد، بالسماح لـ40 ألف زائر أجنبي دخول البلاد في زيارة أربعينية الإمام الحسين.

وذكر بيان حكومي، أن "اجتماعا عقد برئاسة رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، ناقش التوصيات المرفوعة من قبل وزارة الصحة وعدد من الوزارات المختصة، والتي تتعلق بجملة إجراءات لاحتواء الجائحة، والحد من خطورتها وانتشارها".



وأضاف، أن "اللجنة وافقت خلال الاجتماع على دخول ثلاثين ألف زائر من جمهورية إيران الإسلامية، وعشرة آلاف زائر آخرين من دول الخليج العربي وبقية الدول لأداء مناسك الزيارة الأربعينية".



واشترطت اللجنة بحسب البيان، أن يكون دخول الزائرين عبر المطارات العراقية الدولية حصرا، على أن يجلب الزائر شهادة فحص (PCR) سالب، بتاريخ لا يتجاوز الـ72 ساعة قبل دخوله العراق.



المصدر: RT