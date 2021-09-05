المغرب يسجل 80 وفاة و4043 إصابة جديدة بفيروس كورونا
Reuters Youssef Boudlal
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r7x7
أعلنت وزارة الصحة المغربية عن تسجيل 80 وفاة و4043 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في المملكة وصل إلى 13073، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 884085.
وكانت الوزارة أعلنت في اليوم السابق عن تسجيل 70 وفاة و4310 إصابات بالفيروس.
المصدر: "رويترز"
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.