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المغرب يسجل 80 وفاة و4043 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أخبار العالم العربي

المغرب يسجل 80 وفاة و4043 إصابة جديدة بفيروس كورونا
Reuters Youssef Boudlal
فريق طبي مغربي
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أعلنت وزارة الصحة المغربية عن تسجيل 80 وفاة و4043 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في المملكة وصل إلى 13073، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 884085.

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وكانت الوزارة أعلنت في اليوم السابق عن تسجيل 70 وفاة و4310 إصابات بالفيروس.

 

المصدر: "رويترز" 

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