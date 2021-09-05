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وزير الخارجية الجزائري يزور النيجر لبحث ملفي الساحل وليبيا

أخبار العالم العربي

وزير الخارجية الجزائري يزور النيجر لبحث ملفي الساحل وليبيا
AFP
وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة
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يبدأ وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، اليوم الأحد، جولة إفريقية تقوده أولا إلى النيجر قبل أن يتوجه إلى مصر وموريتانيا.

وكشف بيان لوزارة الخارجية الجزائرية أن زيارة لعمامرة إلى النيجر تستغرق يومين، وسيبحث خلالها "القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بهدف تعزيز تقاليد الحوار والتنسيق بين البلدين الجارين".

كما سيناقش "آخر المستجدات في المنطقة، لا سيما فيما يتعلق بالوضع في منطقة الساحل والأزمة الليبية، في ضوء نتائج اجتماع دول الجوار الذي عقد في الجزائر العاصمة يومي 30 و31 أغسطس الماضي".

وأوضحت صحيفة "الشروق" أن لعمامرة سينتقل بعدها إلى القاهرة لحضور اجتماع وزراء الخارجية العرب، ثم سيتوجه إلى موريتانيا لعقد لقاءات ثنائية.

المصدر: RT + "الشروق"

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