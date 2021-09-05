رئيسي لماكرون: سياسة طهران تنص على دعم الشعب العراقي

تلقى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي اتصالا هاتفيا من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد، تناولا فيه الملف العراقي فضلا عن قضايا إقليمية أخرى.

وأوضح رئيسي في حديثه مع ماكرون أن "سياسة إيران تنص على دعم الشعب العراقي لتحقيق الاستقرار والسلم في المنطقة"، مضيفا: "نعتقد أن هذه السياسة تتحقق من خلال التعاون الإقليمي بين بلدان المنطقة".

من جهته، شدد ماكرون على ضرورة "فتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والتعاون الإقليمي".

يذكر أن رئيسي أعرب الشهر المنصرم عن "تقديره لدور العراق البارز في تقريب وجهات النظر في المنطقة، والجهود الدبلوماسية التي تضطلع بها الحكومة العراقية في خدمة السلام، ومصالح شعوب المنطقة".

المصدر: RT