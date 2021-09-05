لأول مرة.. قائد فيلق القدس الإيراني يظهر بزي مدني في مجلس عزاء مرجع ديني في العراق (صورة)

حضر قائد فيلق القدس الإيراني، إسماعيل قاآني، اليوم الأحد، مجلس عزاء المرجع الديني الراحل محمد سعيد الحكيم في محافظة النجف جنوبي العراق.

وظهر قاآني وهو يرتدي الزي المدني لأول مرة وكان يجلس وسط المعزين بوفاة الحكيم.

يذكر أن قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني يزور العراق بشكل مستمر ضمن زيارات تعتبر "سرية".

وتوفي الحكيم يوم الجمعة الماضي في مستشفى الحياة بمحافظة النجف، إثر سكتة قلبية مفاجئة عن عمر 87 عاما.

والمرجع الديني، محمد سعيد الحكيم، هو ابن محمد علي الحكيم، ولد عام (1354 هـ - 1934 م) في مدينة النجف، وهو مرجع شيعي معاصر، ويعد واحدا من كبار المرجعيات الدينية في النجف.

درس الحكيم وتعمق في علم الهندسة والرياضيات، حتى عرف بذلك في أوساط علماء النجف، وتم تكليفه بكتابة قسمة المواريث وفقا لقواعد الرياضيات الحديثة، ويأتي من بين مؤلفاته: بحث في القبلة، بحث في الدرهم والدينار الإسلامي، قسمة المواريث طبق الرياضيات الحديثة، بحث حول الساعة الزوالية.

المصدر: RT