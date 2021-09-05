مصر.. جنايات البحر الأحمر تقضي بإعدام 10 أشخاص بينهم 8 أجانب في قضية تهريب ضخمة

قضت محكمة جنايات البحر الأحمر، اليوم بإعدام 10 متهمين بقضية جلب وتهريب كمية كبيرة من الهيروين عبر المياه الإقليمية بالبحر الأحمر ومن بين المتهمين 7 باكستانيين وإيراني و2 مصريين.

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وتمكنت الأجهزة الأمنية المصرية في أبريل 2019 من ضبط أحد التشكيلات العصابية الخطرة بعد قيامها بجلب شحنة كبيرة من المواد المخدرة لداخل البلاد، وذلك بإعداد وتجهيز إحدى السفن التجارية التي ترفع علم إحدى الدول الأجنبية لنقل الشحنة عبر مياه البحر الأحمر.

ورصدت الأجهزة الأمنية السفينة وتم تحديد عناصر التشكيل العصابي والوقوف على مظاهر نشاطهم الإجرامي وهم مصريان محكوم على أحدهما بالسجن المؤبد في قضايا، و7 آخرين يحملون جنسيتي باكستان وإيران.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف السفينة حال تواجدها بالمياه الإقليمية بالبحر الأحمر، حيث تمكنت القوات البحرية من السيطرة عليها وضبطها وطاقمها المكون من 7 أشخاص، وأسفرت أعمال التفتيش، بالاشتراك مع الإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة، عن ضبط كمية كبيرة من المواد المخدرة مخبأة داخل مخزن سري تم إعداده خصيصاً بجسم السفينة لهذا الغرض.

وكانت المضبوطات عبارة عن 1900 لفافة كبيرة الحجم لمخدر الهيروين الخام وزنت جميعها 2 طن و147 كيلو غراما و 99 لفافة لمخدر الآيس الخام وزنت جميعها 99 كيلو غراما ومبالغ مالية قدرها 305 آلاف ريال إيراني، و3375 روبية باكستاني، و171 دولارا أمريكيا، و4هواتف محمولة، وقدرت القيمة المالية للمضبوطات بحوالي 2 مليار وخمسين مليون جنيه.

ناصر حاتم

المصدر: RT