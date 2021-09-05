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مصر.. الإعدام لـ3 متهمين بالانضمام لـ"داعش" بعد موافقة مفتي الجمهورية

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مصر.. الإعدام لـ3 متهمين بالانضمام لـ
Reuters
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قضت الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، المنعقدة بمجمع محاكم طرة بالقاهرة، بإعدام 3 متهمين بالانضمام لتنظيم "داعش" وتورطهم في عدة قضايا، وذلك بعد موافقة مفتي مصر.

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وشملت القضايا التي تورط فيها الأشخاص الثلاثة خطف مواطنين مصريين وتعذيبهم بدنيا للحصول من ذويهم على أموال فدية لإطلاق سراحهم، والإتجار بالبشر، وتهريب المهاجرين غير الشرعيين، بالإضافة لارتكابهم جرائم إمداد جماعة "داعش" بالأموال والمعلومات.

ناصر حاتم-القاهرة

المصدر:RT

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