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الأسد خلال استقبال وفد من القيادات الدرزية اللبنانية: سوريا ستسهل كل ما يخدم الأشقاء اللبنانيين

أخبار العالم العربي

الأسد خلال استقبال وفد من القيادات الدرزية اللبنانية: سوريا ستسهل كل ما يخدم الأشقاء اللبنانيين
Reuters Sana Sana
الرئيس السوري، بشار الأسد
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أكد الرئيس السوري، بشار الأسد، اليوم الأحد، "أهمية وحدة الطائفة العربية الدرزية بكل مكوناتها"، بموقفها التاريخي والحالي"، لافتا إلى أن سوريا "ستسهل كل ما يخدم الأشقاء اللبنانيين".

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وجاء ذلك خلال استقبال الأسد لوفد من القيادات الدرزية اللبنانية ضم شيخ عقل الطائفة الدرزية، الشيخ نصرالدين الغريب، ورئيس "الحزب الديمقراطي اللبناني"، طلال إرسلان، ورئيس حزب التوحيد العربي، وئام وهاب، ونائب رئيس حركة "النضال العربي"، طارق الداوود. 

وخلال اللقاء، شدد بشار الأسد على "أهمية وحدة الطائفة العربية الدرزية بكل مكوناتها"، مشيداً بـ"موقفها التاريخي والحالي".

وأشار إلى "العلاقة اللبنانية –السورية وضرورة انتقالها مما كانت عليه الى علاقة مؤسسات وعلاقة مصالح مشتركة"، مؤكدا أن "سوريا ستسهل كل ما يخدم الأشقاء اللبنانيين".

وطرح الرئيس السوري فكرة "إقامة مشاريع إنتاجية مشتركة على صعيد الطاقة البديلة واستعداد سوريا لوضع بعض أراضيها الشاسعة في خدمة مشاريع مشتركة ومشاريع إنتاجية".

المصدر: "الجديد"

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