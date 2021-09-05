مصر تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف قوات الشرطة العراقية في كركوك

دانت مصر، اليوم الأحد، الهجوم الإرهابي الذي وقع مساء أمس بمحافظة كركوك بشمال العراق، وأسفر عن وفاة وإصابة عدد من قوات الشرطة العراقية.

كما أعربت مصر ارتباطا بهذا الحادث عن تعازيها للعراق حكومة وشعبا ولذوي الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

هذا، أكدت مصر "تضامنها الكامل مع العراق الشقيق فيما يتخذه من إجراءات لحماية أمنه واستقراره، واستئصال آفة الإرهاب البغيضة من كافة ربوعه"، وأعربت عن ثقتها في أن "مثل تلك الأعمال الدنيئة لن تزيد العراق الشقيق إلا إصرارا على دحر الإرهاب وداعميه".

وأسفر هجوم مسلح أمس السبت عن مقتل 5 عناصر من الشرطة الاتحادية في محافظة كركوك بشمال العراق.

المصدر: RT