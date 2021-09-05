لبنان.. التسرب النفطي من أنابيب العراق في توسع وتخوف وسط الأهالي بالشمال

أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبناني بأن "رقعة التسرب النفطي في منطقة ببنين - العبدة من أنابيب نفط العراق العابرة لسهل عكار عبر سوريا، عادت مجددا إلى التوسع.

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وأوضحت الوكالة أن رقعة التسرب النفطي عادت مجددا إلى التوسع عبر البيوت الزراعية البلاستيكية وتكوين بحيرات تنبعث منها روائح البترول".

وبظل هذا التوسع، أكد أهالي المنطقة أنهم "يتخوفون من تفاقم الوضع الخطير واندلاع حرائق"، مطالبين الجهات المعنية بالإسراع في المعالجة، وفق الوكالة.

المصدر: "الوكالة الوطنية للإعلام"