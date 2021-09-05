رئيس البرلمان الأردني يصل أربيل ويلتقي رئاسة برلمان كردستان العراق
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أفاد مراسلنا في العراق، اليوم الأحد، بأن رئيس البرلمان الأردني عبد المنعم العودات، وصل إلى محافظة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق على رأس وفد برلماني.
وذكر مراسل RT، أن العودات وصل إلى أربيل وكانت في استقباله بمطار أربيل الدولي رئيس البرلمان ريواز فائق، ونائب رئيس البرلمان هيمن هورامي ومجموعة من البرلمانيين.
وكتب هيمن هورامي على حسابه في تويتر: " استقبلنا رئيس مجلس النواب الأردني لبحث توسيع الدبلوماسية البرلمانية لتعزيز العلاقات الثنائية وتسريع التبادل من أجل الصالح العام لإقليم كردستان والأردن".
المصدر: RT
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