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الحوثيون يعلنون استهداف منشآت تابعة لـ"أرامكو" في السعودية بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية

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الحوثيون يعلنون استهداف منشآت تابعة لـ
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أعلن الحوثيون عن استهداف منشآت تابعة لشركة "أرامكو" في رأسِ التنورة بمنطقةِ الدمام شرقي السعودية بـ8 طائرات مسيرة نوع "صماد 3"، وصاروخ باليستيٍ نوع "ذو الفقار".


وفي بيان لهم، أكد الحوثيون قصف منشآت "أرامكو" في مناطق جدة وجيزان ونجران بخمسةِ صواريخَ باليستية نوع "بدر" وطائرتين مسيرتينِ نوع "صماد 3"، مشيرين إلى أن "العملية حققت أهدافها".

يتبع..

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