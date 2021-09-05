الأردن يعطي جرعة معززة ثالثة من لقاح كورونا لحالات معينة

من المقرر أن تبدأ وزارة الصحة الأردنية، اليوم الأحد، إعطاء جرعة معززة ثالثة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا للأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة في عدة أمراض.

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وقالت الوزارة في بيان، إنه يتوجب على الأشخاص الذين يريدون تلقي الجرعة المعززة إحضار ما يثبت وجود أمراض لديهم.

وشملت هذه الحالات، وفق البيان، مرضى السرطان الذين يتناولون العلاج، ومرضى زراعة الأعضاء، ومرضى زراعة الخلايا الجذعية خلال العامين الماضيين، ومرضى عدوى نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) المتقدمة أو غير المعالجة، والمرضى الذين يتناولون علاج الكورتيزون بكميات كبيرة أو أدوية تثبط المناعة، ومرضى غسيل الكلى، والذين لديهم أمراض المناعة الذاتية مثل: التهاب المفاصل الرئوي، والحمى الذئابية، والتصلب اللويحي، الصدفية، والسكر من النوع الأول، ومتلازمة غيلان باري، بالإضافة إلى بعض الأمراض الوراثية.

وأوضحت الوزارة أن تلقي الجرعة المعززة لهذه الحالات ستكون من يوم الأحد وحتى الخميس من كل أسبوع.

وكان الأمين العام لوزارة الصحة في المملكة الأردنية، عادل البلبيسي، أعلن أمس أن وزارة الصحة تدرس إعطاء جرعة ثالثة من اللقاحات الواقية من فيروس كورونا لفئات جديدة.

وقال البلبيسي في تصريح لقناة "المملكة" إنه سيتم عرض الاقتراح قريبا على لجنة الأوبئة، لإقراره.

وتوقع البلبيسي البدء بإعطاء الجرعة المعززة في أكتوبر المقبل، موضحا أنها لن تكون إجبارية.

المصدر: "المملكة"